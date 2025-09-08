Siccità, ad agosto colpito il 52% delle coste europee e mediterranee: nuovo record

Circa il 52% delle coste europee e mediterranee è stato colpito dalla siccità del suolo a metà agosto, un livello mai registrato in questo periodo dell’anno da quando sono iniziate le misurazioni nel 2012. Lo rivela un’analisi pubblicata dall’AFP sugli ultimi dati dell’Osservatorio europeo della siccità (EDO). Questo nuovo record segue quello dei mesi precedenti. Infatti, ogni mese dall’inizio del 2025 ha registrato il livello di siccità più alto per questo periodo dal 2012.

Esistono diversi tipi di siccità, che possono essere combinati o meno: siccità meteorologica, siccità del suolo e siccità idrologica (nei fiumi e nelle falde acquifere). L’indicatore di siccità dell’Osservatorio europeo Copernicus, basato su osservazioni satellitari, combina i livelli di precipitazione, l’umidità del suolo e le condizioni della vegetazione.

Europa sudorientale ampiamente colpita

A metà agosto, l’Europa sudorientale è stata ampiamente colpita, in particolare l’Armenia, con il 99% dei suoi suoli colpiti dalla siccità tra l’11 e il 20 del mese. Anche Georgia (98%), Bulgaria e Kosovo (97%) sono stati duramente colpiti dalla mancanza di precipitazioni e umidità del suolo.

Sulla costa atlantica, anche oltre i tre quarti del Portogallo sono stati colpiti dalla siccità, con un leggero miglioramento rispetto all’inizio del mese (82%). Il Paese ha subito devastanti incendi boschivi ad agosto, che hanno causato almeno quattro morti e diversi feriti. Questa è stata anche l’estate più calda in Portogallo dal 1931, secondo l’agenzia meteorologica nazionale.

Anche in Francia il tasso di siccità ha superato il 70%, in netto aumento rispetto all’inizio di agosto (63%). Circa il 13% del territorio era addirittura in stato di allerta, caratterizzato da una crescita anomala della vegetazione, in particolare nel sud-ovest del Paese, dove il massiccio delle Corbières è stato devastato da un vasto incendio divampato il 5 agosto nel comune di Ribaute. Secondo il database degli incendi boschivi del governo francese (BDIFF), si è trattato del peggiore incendio degli ultimi 50 anni nella regione mediterranea francese.