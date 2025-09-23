Siccità, in Turchia la peggiore crisi da 50 anni: -60% piogge nell’Anatolia sudorientale

La Turchia sta attraversando la peggiore siccità degli ultimi 50 anni, con precipitazioni in calo del 27% rispetto agli ultimi tre decenni e di oltre il 60% nell’Anatolia sudorientale. Tra l’1 ottobre 2024 e il 31 agosto 2025, nel Paese sono caduti in media 401,1mm di precipitazioni, rispetto ai 548,5mm registrati tra il 1991 e il 2020, specifica la Meteorologia Nazionale (MGM) nel suo rapporto mensile. “Le precipitazioni degli ultimi undici mesi in Turchia sono scese al livello più basso degli ultimi 52 anni”, ha affermato MGM, con un crollo di oltre il 60% nella regione dell’Anatolia sudorientale, compresa Hatay (l’antica Antiochia), che confina con la Siria e tradizionalmente riceve poche precipitazioni. Hanno ricevuto in media meno di 250mm in undici mesi, rispetto agli oltre 1.000mm di media degli ultimi trent’anni.

Anche le zone del Mediterraneo non sono state escluse: la regione di Marmara (sud-ovest) e quella lungo il Mar Egeo (ovest) stanno registrando il livello più basso di precipitazioni degli ultimi diciotto anni.

Un’estate di caldo record e incendi

La Turchia ha vissuto un’estate infernale, con carenze idriche unite a temperature insolitamente elevate, tra cui il luglio più caldo degli ultimi 55 anni (+1,9°C in più rispetto alla media del periodo 1991-2020) e persino un record di +50,5°C registrato alla fine di luglio a Silopi (sud-est).

Anche la regione meridionale di Adana, importante produttrice di agrumi, ha registrato il giorno più caldo degli ultimi 95 anni, con una temperatura record di +47,5°C all’inizio di agosto. A Cesme (ovest), il livello del lago della diga è sceso al 3% rispetto al livello normale, al punto da rivelare una vecchia strada, solitamente sommersa, le cui immagini sono state trasmesse dalla televisione turca.

La situazione ha generato numerosi incendi boschivi in ​​particolare nella zona occidentale e nei dintorni di Hatay.

Impatto sull’agricoltura

Questo clima insolito ha avuto ripercussioni su importanti colture destinate all’esportazione per la Turchia, come albicocche, mele, fichi e nocciole (il 70% della produzione mondiale). Alla fine di agosto, il Presidente Recep Tayyip Erdogan ha stimato le perdite agricole a 23 miliardi di lire turche (480 milioni di euro) per i 50.000 agricoltori assicurati del Paese e ha promesso aiuti statali ai 420.000 senza alcuna copertura, i cui redditi sono crollati.