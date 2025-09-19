Siccità, Lollobrigida: “ristori 2024 completati con 108 milioni”

“Il Ministero ha prontamente riconosciuto la necessità degli agricoltori colpiti dalla siccità di ricevere assistenza ed è quello che è stato fatto, nel più breve tempo possibile. Con l’utilizzo di nuove tecnologie Agea ha individuato le aree e gli agricoltori idonei a ricevere il ristoro e ha pagato la gran parte dei ristori ad aprile e per una minima parte a luglio. I territori e gli agricoltori colpiti dalla siccità hanno la mia personale vicinanza e i dati dimostrano che anche le istituzioni sono state vicine. È triste constatare che ci sia ancora chi armi polemiche inutili su presunte mancanze delle istituzioni e trovi qualcuno pronte a raccoglierle e divulgarle”, dichiara il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, commentando i dati di pagamento dei ristori relativi alla siccità nel 2024.

Agea ha comunicato, evidenzia il Masaf in una nota, che sono stati completati i pagamenti dei ristori alle imprese agricole danneggiate dalla siccità del 2024, intervento che ha riguardato le aziende agricole situate nelle Regioni del Sud Italia, a carico delle quali è stato rilevato un danno alla produzione superiore al 30%.

Più in particolare, sono stati erogati 107,7 milioni di euro entro il 30 aprile 2025 e ulteriori 819mila euro entro il 31 luglio 2025, per un ammontare complessivo di 108,5 milioni di euro. Sulla base dei danni rilevati utilizzando metodologie satellitari e dati agrometeorologici, è stata definita l’intera superficie eleggibile, 774mila ettari, distribuita come detto nelle Regioni del Sud Italia destinatarie dell’intervento.

A livello finanziario, il contributo concesso si è concentrato soprattutto su tre Regioni, maggiormente colpite dalla siccità 2024: il 54,5% del contributo è stato erogato in favore delle aziende agricole siciliane, il 20,2% in favore di aziende pugliesi, il 13,5% in favore di aziende lucane.