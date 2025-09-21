Sicilia, incendio in azienda di rifiuti speciali a Ravanusa: “chiudere le finestre” | VIDEO

Un vasto incendio è scoppiato all’impianto Ecoface Industry nella zona industriale di Ravanusa (Agrigento), azienda che si occupa dello stoccaggio e trattamento di rifiuti anche speciali come la plastica. Tre squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute e stanno cercando di circoscrivere le fiamme, divampate nel piazzale esterno, per impedire che raggiungano i capannoni. È stato chiesto l’intervento del sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, per mobilitare la Protezione Civile comunale e l’impiego di autobotti. Richiesto anche un escavatore per iniziare le operazioni di smassamento e ridurre il rischio di propagazione all’interno dello stabilimento.

“Si è verificato un incendio presso la zona industriale. Per motivi di salute pubblica, si raccomanda a tutta la popolazione di tenere le finestre chiuse ed evitare di sostare all’aperto nelle zone limitrofe”, ha comunicato sui social il sindaco Pitrola.