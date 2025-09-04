Sicilia, scoperta archeologica unica: riemerge un manufatto di origine egea | FOTO

Siamo in Sicilia, nel comune di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, nella parte occidentale della costa siciliana. Il comune di Mazara è ricco di vestigia storiche e di moltissime aree di interesse archeologico poco note, spesso del tutto ignote anche agli stessi abitanti. Ricordiamo che nel comune si trovano le kubbe, di origine araba, molte tombe del periodo neolitico, tracce di insediamenti e di sepolcri romani e molto altro ancora nelle molteplici grotte della zona. Il giorno 1 settembre 2025 l’equipe di Giorgio Comerio ha scoperto un pozzo di circa 2,30 m di diametro e di circa 2 metri di profondità, con al centro un manufatto incompleto, a forma tronco-conica, la cui sommità ha un diametro di circa 70 cm.

Il manufatto presenta caratteristiche ibride, in cui sono riconoscibili influenze architettoniche di matrice egea ( Minoico-Micenea), mediate attraverso i contatti culturali nel Mediterraneo antico. La struttura estrattiva di San Nicola costituisce un’importante testimonianza delle dinamiche di contatto e scambio culturale nel Mediterraneo antico. L’analogia formale con le colonne minoiche apre interessanti prospettive di ricerca sull’eventuale trasmissione di modelli architettonici dall’Egeo alla Sicilia.

La possibile datazione della sua realizzazione potrebbe essere quella del Periodo Selinunte-Greco, ovvero dal – VI al V secolo a.C. Insomma, Mazara del Vallo, con le sue tracce di un lontano passato, non finisce mai di stupire e di regalare nuove emozionanti scoperte.