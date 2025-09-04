Siria e Medio Oriente, la siccità peggiore degli ultimi decenni minaccia l’agricoltura

MeteoWeb

Siccità senza precedenti sta colpendo gran parte del Medio Oriente e dell’area del Mediterraneo orientale, prosciugando fiumi e laghi, compromettendo i raccolti e causando interruzioni dell’acqua potabile nelle principali città. In Siria, dove la scarsità di precipitazioni è un fenomeno in crescita da decenni, la situazione è particolarmente critica. Dopo 14 anni di guerra civile, milioni di persone dipendono ancora dagli aiuti internazionali e le risorse idriche sono drammaticamente ridotte.

Gli agricoltori locali hanno visto i loro raccolti dimezzati: da 800-900 kg di grano per dunam degli anni migliori, la produzione è scesa a un quarto. Il crollo dei raccolti costringe il governo siriano a importare tra il 60% e il 70% del fabbisogno nazionale, aggravando la già fragile sicurezza alimentare di un Paese dove metà della popolazione è a rischio fame.

La situazione è aggravata dai cambiamenti climatici, che riducono le precipitazioni e abbassano il livello delle falde acquifere. Se le tendenze attuali continueranno, la disponibilità di terre coltivabili potrebbe ridursi ulteriormente nei prossimi decenni. Soluzioni possibili includono raccolta dell’acqua piovana, colture più resistenti alla siccità e sistemi di irrigazione più efficienti, ma richiedono investimenti significativi e stabilità politica.