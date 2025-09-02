Siria, primo carico di petrolio esportato dopo 14 anni: 600.000 barili partiti da Tartus

MeteoWeb

La Siria ha appena esportato il suo primo carico di petrolio in 14 anni, dopo che l’amministrazione statunitense, a giugno, ha revocato le sanzioni contro il Paese, in guerra da 15 anni. Ieri la Siria ha spedito 600.000 barili di greggio pesante dal porto di Tartus, in base a un accordo per la vendita del carico a B Serve Energy, una società affiliata alla società di trading globale BB Energy. Lo ha riferito all’agenzia Reuters Riyad al-Joubasi, vicedirettore petrolio e gas del Ministero dell’energia siriano.

I 14 anni di guerra civile e guerre per procura in Siria hanno bloccato le esportazioni ufficiali di petrolio e devastato infrastrutture vitali. Prima della guerra, la Siria esportava 380.000 barili di petrolio al giorno. Il leader siriano Bashar al-Assad è stato rovesciato nel dicembre 2024 e il governo islamista che gli è successo ha promesso di ricostruire il Paese e rilanciare l’economia.

Il ritorno alla produzione e alle esportazioni di petrolio

Un modo per rilanciare l’economia è il ritorno alla produzione e alle esportazioni di petrolio. Durante i 14 anni di guerra civile, i giacimenti petroliferi in Siria, situati prevalentemente nel nord-est, sono passati di mano più volte. Il territorio nord-orientale è controllato dalle autorità curde. I curdi hanno iniziato a fornire petrolio al governo centrale siriano a febbraio.

Poi, a giugno, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo “che pone fine al programma di sanzioni alla Siria per sostenere il percorso del Paese verso la stabilità e la pace”. L’ordine ha rimosso le sanzioni alla Siria, ma ha mantenuto quelle contro Bashar al-Assad (che si ritiene abbia ottenuto asilo in Russia), i suoi collaboratori, i responsabili delle violazioni dei diritti umani, i trafficanti di droga, le persone legate alle attività con armi chimiche, l’ISIS oi suoi affiliati ei suoi alleati iraniani.

Le aziende statunitensi si stanno preparando a lavorare in Siria. “Baker Hughes, Hunt Energy e Argent LNG svilupperanno un piano generale per il settore petrolifero, del gas e dell’elettricità siriano”, ha dichiarato a luglio l’amministratore delegato di Argent LNG, Jonathan Bass.