Soccorso un ragazzo nel bellunese. Si era ferito durante un’escursione

Recuperato un ragazzo rimasto ferito in montagna nel bellunese. Verso le 14.20 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto sopra Ospitale, in località Col dei Stombe, dove, percorrendo la traccia di un vecchio sentiero, un 22enne di Cortina d’Ampezzo si era fatto male a una spalla. L’appiglio di roccia a cui si stava tenendo nella progressione su una cengia si era infatti staccato all’improvviso, facendolo cadere per circa 5 metri tra le balze di un canale. Individuato dall’equipaggio, il ragazzo è stato raggiunto dal tecnico di elisoccorso. Appurata la sospetta lussazione della spalla, in accordo con il personale medico il giovane è stato recuperato, per essere poi trasportato all’ospedale di Belluno.