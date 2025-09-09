SpaceX accelera verso il prossimo test di Starship dopo il successo del 10° volo | VIDEO

Con il successo del suo ultimo volo di prova alle spalle, SpaceX si prepara per il prossimo lancio del suo colossale razzo Starship, segnando un passo avanti significativo nello sviluppo del veicolo destinato a missioni operative nello spazio profondo. Domenica 7 settembre, presso lo SpaceX Starbase in Texas, l’azienda ha eseguito un test di fuoco statico del booster Super Heavy B15, destinato all’11° lancio di Starship. Il booster, ancorato alla piattaforma di lancio, ha acceso i suoi 33 motori Raptor per circa 10 secondi.

Questo test segue di meno di 2 settimane il 10° volo, che per la prima volta ha completato tutti i suoi obiettivi, rappresentando una vittoria cruciale per il programma Starship. Durante il volo del 26 agosto, il veicolo ha effettuato con successo la fase di hot staging tra Super Heavy e Ship, con l’ammaraggio morbido del booster e l’inserimento orbitale del modulo Ship, completando la missione con il rientro atmosferico e l’ammaraggio nel’Oceano Indiano.

I test statici dei booster sono procedure standard nei giorni e nelle settimane precedenti un lancio, essenziali per verificare la sicurezza del veicolo. Il recente test B15 dimostra la capacità di SpaceX di accelerare il ritmo dei lanci, nonostante i precedenti incidenti: quest’anno, le esplosioni durante i test dello stadio superiore avevano ritardato la tabella di marcia.

Nonostante i progressi, il programma Starship deve ancora affrontare sfide significative, soprattutto in vista della missione Artemis III della NASA. Starship è infatti contrattato come Human Landing System (HLS) per portare i primi astronauti sulla Luna dal termine del programma Apollo nel 1972. Tuttavia, il razzo non può raggiungere la Luna da solo: SpaceX prevede fino a una decina di lanci aggiuntivi per rifornire di carburante Starship in orbita, un’operazione mai testata finora.