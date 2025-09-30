SpaceX annuncia l’undicesimo test di volo di Starship: diversi esperimenti in vista del razzo di prossima generazione

L’undicesimo test di volo di Starship, il megarazzo della compagnia SpaceX di Elon Musk progettato per le future missioni su Luna e Marte, si prepara al lancio. La finestra di lancio si aprirà alle 18:15 CT di lunedì 13 ottobre (le 1:15 del 14 ottobre in Italia). Lo annuncia la stessa SpaceX, che segnala che un webcast in diretta del test di volo inizierà circa 30 minuti prima del decollo. Il prossimo volo si baserà sulle dimostrazioni di successo del decimo test di volo di Starship, con esperimenti di volo per la raccolta di dati per il booster Super Heavy di nuova generazione, lo stress test dello scudo termico di Starship e la dimostrazione di manovre che imiteranno l’avvicinamento finale dello stadio superiore per un futuro ritorno al sito di lancio.

Il booster Super Heavy

Il booster di questo test di volo ha già volato sul Volo 8 e verrà lanciato con 24 motori Raptor collaudati in volo. Il suo obiettivo principale sarà dimostrare una configurazione unica del motore di atterraggio, prevista per il Super Heavy di prossima generazione. Il velivolo tenterà di farlo mentre si trova in traiettoria verso un punto di atterraggio al largo del Golfo degli Stati Uniti e non tornerà al sito di lancio per la cattura.

Il Super Heavy accenderà 13 motori all’inizio dell’atterraggio e poi passerà a una nuova configurazione con cinque motori in funzione per la fase di deviazione. In precedenza realizzata con tre motori, la configurazione di base prevista per il Super Heavy V3 utilizzerà cinque motori durante la fase di accensione responsabile della messa a punto del percorso del booster, aggiungendo ulteriore ridondanza per gli spegnimenti spontanei dei motori. Il booster passerà quindi ai suoi tre motori centrali per la fine dell’atterraggio, entrando in un volo stazionario completo mentre è ancora sopra la superficie dell’oceano, seguito dallo spegnimento e dall’atterraggio nel Golfo degli Stati Uniti. L’obiettivo principale del test di volo è misurare la dinamica del veicolo nel mondo reale mentre i motori si spengono durante la transizione tra le diverse fasi.

Lo stadio superiore

Lo stadio superiore di Starship perseguirà molteplici obiettivi spaziali, tra cui il dispiegamento di otto simulatori Starlink, di dimensioni simili ai satelliti Starlink di prossima generazione. I simulatori Starlink saranno sulla stessa traiettoria suborbitale di Starship e si prevede che si disattivino al momento dell’ingresso nello spazio. È prevista anche la riaccensione di un singolo motore Raptor durante la fase di rientro.

Il test di volo include diversi esperimenti e modifiche operative mirate a consentire allo stadio superiore di Starship di tornare al sito di lancio in voli futuri. Per il rientro, alcune tessere sono state rimosse da Starship per sottoporre a stress test le aree vulnerabili del veicolo. Molte delle tessere mancanti si trovano in aree in cui le tessere sono incollate al veicolo e non dispongono di uno strato ablativo di riserva.

Per imitare il percorso che un veicolo intraprenderà nei futuri voli di ritorno alla Starbase, la fase finale della traiettoria di Starship sul Volo 11 include una manovra di inclinazione dinamica e testerà gli algoritmi di guida subsonica prima dell’ammaraggio nell’Oceano Indiano.

Il lancio sarà l’ultimo della versione 2 del razzo, alto quasi 121 metri: la versione 3, che debutterà con il dodicesimo volo, sarà ancora più grande (124 metri di altezza) e performante grazie ai nuovi motori Raptor; la versione 4, prevista per il 2027, dovrebbe essere alta 142 metri.