Spagna, allarme sicurezza aerea: ordigni esplosivi nascosti nei pacchi destinati al trasporto

Il Dipartimento di Sicurezza Nazionale (Dsn) spagnolo ha lanciato un allarme riguardo “una minaccia” alla sicurezza aerea del Paese, legato all’aumento di ordigni esplosivi e incendiari nascosti in pacchi destinati al trasporto aereo. Secondo la nuova strategia di Sicurezza Aerospaziale Nazionale, citata dalla radio Cadena Ser, il fenomeno rappresenta “un nuovo modello” di attacco, parte di “strategie ibride” di attori ostili, e si ritiene che sia una ritorsione per il sostegno militare della Spagna all’Ucraina. Sebbene il documento non nomini direttamente la Russia, le riconduce a una “strumentalizzazione da parte di servizi di intelligence ostili”.

Gli ordini, finora neutralizzati prima di essere caricati sugli aerei, potrebbero causare incidenti con “gravi conseguenze”. La minaccia, secondo la relazione citata, non è limitata alla Spagna, ma si inserisce in un quadro più ampio, con casi simili già rilevati in altri Paesi.