Spagna, boom dell’accumulo di energia: 301 progetti di batterie per oltre 5.200 MW

L’implementazione dell’accumulo di energia in Spagna sta procedendo rapidamente. Secondo gli ultimi dati forniti da Orka Energía, sono attualmente in fase di sviluppo 301 progetti di batterie, per un totale di 5.210 MW di capacità , distribuiti in quasi tutte le province del Paese. L’espansione di queste infrastrutture è suddivisa quasi equamente tra progetti ibridi (51%), collegati a impianti rinnovabili, e progetti stand-alone (49%), indipendenti dalla generazione. La potenza media di ciascun impianto è di circa 20 MW, con una capacità media di 2,8 ore, a dimostrazione dell’impegno nei sistemi di backup e nella gestione della rete a breve termine.

Dei progetti identificati, 380 MW hanno già un’autorizzazione amministrativa alla costruzione, che consente loro di iniziare la costruzione, e 1.114 MW di accumulo autonomo hanno una dichiarazione di impatto ambientale (DIA) favorevole, un passaggio fondamentale per il loro sviluppo.

La classica degli sviluppatori di progetti di batterie

La classifica degli sviluppatori di progetti di batterie in fase di sviluppo è cambiata. A giugno era strutturata come segue: Rolwind Renovables era in testa con 479 MW, seguita da Endesa con 456 MW e Iberdrola con 284 MW al terzo posto. Seguono Genia Bioenergy (260 MW), Naturgy (189 MW), Forestalia (143 MW) e Grenergy (118 MW). Attualmente è invece Enel Green Power a trovarsi in testa alla classifica, con 583 MW, seguita da Rolwind Renovables con 479 MW e Grenergy con 118 MW.

Seguono Matrix Renewables con 305 MW, Iberdrola con 304 MW, Forestalia con 303 MW, Genia Bioenergy con 260 MW, Naturgy con 189 MW, RIC Energy con 150 MW e Benbros con 136 MW.