Spagna, grave incendio a Carballeda de Valdeorras: in fiamme 150 ettari | VIDEO

Un grosso incendio boschivo è divampato ieri pomeriggio in Spagna, a Carballeda de Valdeorras, nella provincia di Ourense. Le fiamme hanno consumato circa 150 ettari di terreno secondo le stime della Consellería do Medio Rural. Le operazioni di spegnimento cooinvolgono, un tecnico, 3 agenti, 4 brigate, 2 motopompe, 2 pale, 3 unità tecniche di supporto e 3 elicotteri. L’incendio ha destato forte preoccupazione tra i residenti, ancora scossi dai devastanti roghi che, pochi giorni fa, hanno distrutto oltre 5mila ettari a Pena Trevinca.