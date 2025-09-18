Spagna: il primo impianto CCS operativo in Europa cattura 33.000 tonnellate di CO₂ all’anno

Nel cuore di Castiglia e León, l’LIFE CO₂ Int Bio è diventato il primo impianto operativo in Europa dedicato alla cattura e al recupero dell’anidride carbonica. Dopo quattro anni di sviluppo e un investimento di 8,9 milioni di euro, di cui 1,9 milioni provenienti dall’Unione europea, il complesso è operativo da giugno 2022 e fornisce già 33.000 tonnellate di “CO₂ verde” all’anno alle industrie locali. Il progetto, coordinato dalla Fondazione Patrimonio Naturale di Castiglia e León insieme a Carburos Metálicos, Bioeléctrica de Garray e Enso Operations and Maintenance, ha dimostrato che la tecnologia di assorbimento chimico con ammine, comunemente utilizzata negli impianti a combustibili fossili, può essere applicata con successo alle centrali elettriche a biomassa.

CO₂ verde: tecnologia avanzata trasforma le emissioni in risorsa a zero impatto ambientale

La tecnologia utilizzata nell’impianto combina l’assorbimento chimico con ammine e un sistema di purificazione all’avanguardia. La CO₂ proveniente dalla combustione dei residui forestali viene catturata, sottoposta a diverse fasi di filtrazione, raffreddamento e distillazione, per poi essere convertita in un gas di qualità alimentare certificato secondo lo standard FSSC 22000. Grazie alla materia prima biogenica e all’intero trattamento effettuato con energia rinnovabile, il risultato è un’emissione netta di CO₂ pari a zero, che non aumenta la concentrazione di gas serra nell’atmosfera. Ogni anno vengono catturate circa 33.000 tonnellate di CO₂, trasformate in un prodotto chiamato “CO₂ verde“, distribuito all’industria alimentare, chimica e delle bevande, riducendo l’impronta di carbonio dei settori che lo utilizzano. La vicinanza dell’impianto ai clienti locali evita i trasporti a lunga distanza, riducendo ulteriormente le emissioni associate alla logistica, con un risparmio di circa 295 tonnellate di CO₂ all’anno solo dai trasporti, sostituendo le spedizioni da altre zone della Spagna, come Tarragona, con una fornitura locale.