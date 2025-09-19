Spagna, nuovi incendi nel nord-ovest: colpita ancora la Galizia | FOTO

I servizi antincendio sono al lavoro per contenere due vasti incendi forestali in Galizia, regione nordoccidentale della Spagna già duramente colpita dai roghi ad agosto. Lo riferiscono le autorità locali. Uno dei due roghi si è sviluppato all’interno del territorio comunale di O Bolo, in provincia di Ourense, bruciando già circa 120 ettari di terreno. L’altro incendio è attivo vicino a Pantón (provincia di Lugo) e ha bruciato almeno 360 ettari di terreno. A partire dal pomeriggio odierno, a tali attività antincendio collabora anche l’Unità militare per le emergenze (Ume), che ha attivato alcune squadre destinate alla base di Leon.

Nel corso del 2025, gli incendi hanno distrutto oltre 110.000 ettari in Galizia, secondo dati preliminari dell’amministrazione regionale: si tratta del peggior bilancio annuale per questo territorio dall’inizio del XXI secolo.