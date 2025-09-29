Spazio: accordo Honda-Astrobotic per esplorare soluzioni di alimentazione lunare scalabili

American Honda Motor Co., Inc. e Astrobotic Technology, Inc. hanno annunciato oggi un accordo di sviluppo congiunto volto a sviluppare una soluzione di alimentazione scalabile e integrata per missioni di lunga durata sulla superficie lunare. In un comunicato congiunto si precisa che lo studio di fattibilità esplorerà come il sistema di celle a combustibile rigenerative (Rfc) Honda possa essere integrato con la tecnologia Vertical Solar Array (Vsat) di Astrobotic e il servizio LunaGrid per fornire energia continua, anche durante periodi prolungati di oscurità sulla Luna.

Il sistema Honda Rfc, noto come sistema di energia rinnovabile circolante, è progettato per produrre costantemente ossigeno, idrogeno ed elettricità utilizzando l’energia solare e l’acqua. Durante il giorno lunare, il sistema immagazzina l’energia solare sotto forma di idrogeno e la converte in elettricità durante la notte lunare. Dopo aver generato l’elettricità, l’unico sottoprodotto della cella a combustibile è l’acqua, che viene riciclata nel sistema di elettrolisi dell’acqua ad alta pressione Honda per creare un ciclo energetico a circuito chiuso.

LunaGrid

Da parte sua, Astrobotic sta creando un servizio di infrastruttura energetica scalabile, chiamato LunaGrid, progettato per fornire energia elettrica continua dalla superficie lunare a un’ampia gamma di missioni lunari e clienti. Un componente chiave di LunaGrid è l’Astrobotic Vsat, un sistema alimentato a energia solare dispiegabile, autolivellante e in grado di inseguire il sole per una cattura ottimale dell’energia. Astrobotic sta sviluppando un sistema Vsat da 10 kW, insieme alla tecnologia Extra-Large Vertical Solar Array (Vsat-XL), che genererebbe 50 kW di potenza per supportare il crescente fabbisogno energetico delle missioni lunari pianificate.

Lo studio di fattibilità Honda-Astrobotic

Honda e Astrobotic intendono condurre uno studio di fattibilità che si concentrerà su tre obiettivi chiave: condurre studi dettagliati sull’illuminazione per valutare i requisiti di generazione e stoccaggio di energia nei diversi siti in cui verrà implementato il sistema LunaGrid; valutare la scalabilità del sistema Honda Rfc per l’utilizzo di LunaGrid; valutare l’integrazione hardware e software con Honda Rfc e Astrobotic Vsat per definire i requisiti del sistema Rfc che garantiscano un funzionamento affidabile in future implementazioni.

Un vantaggio chiave del sistema a celle a combustibile rigenerative Honda è la sua capacità di fornire energia continua durante la notte lunare. Integrando Honda Rfc con Astrobotic Vsat, il sistema combinato potrebbe estendere significativamente la disponibilità di energia oltre la notte lunare, il che consentirebbe di ampliare le capacità della missione, supportare una presenza umana prolungata sulla Luna, promuovere lo sviluppo delle infrastrutture sulla superficie lunare e alimentare le future industrie commerciali.