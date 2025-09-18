Spazio: all’ambasciata d’Italia a Parigi il “Vega Day”

Nel quadro della World Space Business Week, l’Ambasciata d’Italia ha ospitato il Vega Day, evento dedicato ai servizi di lancio del vettore Vega C, che ha effettuato 3 lanci di successo negli ultimi 12 mesi. In occasione dell’incontro, sono state illustrate le caratteristiche di particolare versatilità e flessibilità di Vega C, progettato e realizzato dall’azienda italiana Avio, nell’ambito di un programma dell’Agenzia Spaziale Europea. L’Ambasciatrice D’Alessandro ha sottolineato come i recenti successi di Vega e gli accordi raggiunti da AVIO con le autorità francesi, insieme ai lanci effettuati da Ariane nel corso del 2025, rappresentino un concreto cambio di passo per il settore spaziale europeo e per l’accesso autonomo dell’Europa allo Spazio.

L’Ambasciatrice ha inoltre ricordato che la cooperazione nel settore spaziale tra Italia e Francia rappresenta uno degli assi centrali del Trattato del Quirinale e che i 2 Paesi “attraverso una cooperazione sempre più stretta, mirano oggi a rafforzare la Strategia spaziale europea e a consolidare la competitività e l’integrazione del comparto industriale spaziale“.