Spazio: Avio chiude il primo semestre 2025 in crescita e consolida il ruolo di player europeo

Avio S.p.A., leader italiano nel settore aerospaziale e quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato i risultati del primo semestre 2025, confermando una fase di forte consolidamento. La società registra ricavi netti pari a 235 milioni di euro, in crescita del 30% rispetto allo stesso periodo del 2024, grazie soprattutto alla produzione del lanciatore Vega C, dei motori P120 per Ariane 6 e alle attività di propulsione per la difesa. L’EBITDA reported si attesta a 10 milioni di euro (+23,7%), mentre la posizione di cassa netta è di 75,3 milioni, nonostante un temporaneo calo legato a flussi finanziari verso fornitori e subappaltatori.

Sul fronte operativo, Avio ha completato con successo 2 missioni di Vega C – tra cui la VV27 che ha portato in orbita 5 satelliti a diverse altitudini – e ha contribuito ai primi voli di Ariane 6 con i suoi booster P120C. Importanti anche i progressi tecnologici, come il test del nuovo motore P160C, destinato a potenziare i futuri Vega e Ariane.

Il semestre ha segnato inoltre una svolta strategica: con la nuova Launchers Exploitation Declaration e la licenza francese decennale, Avio diventa ufficialmente operatore di lancio, prima azienda italiana a ottenere questo riconoscimento. In parallelo, si rafforzano i rapporti nel settore difesa, sia in Europa con MBDA, sia negli Stati Uniti con un accordo pluriennale con le Forze Armate.