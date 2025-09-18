Spazio, Avio e SpaceLaunch annunciano un nuovo accordo di lancio per Vega C

Avio e SpaceLaunch, un’azienda statunitense di servizi di lancio con sede ad Austin, in Texas, hanno firmato un accordo di servizi di lancio per portare in orbita un satellite istituzionale per l’osservazione della Terra a bordo di Vega C nel 2027. Lo riferisce una nota. Il cliente istituzionale extra-europeo, la cui identità sarà resa nota entro la fine dell’anno, ha assegnato la missione a seguito di una gara internazionale aperta. Vega C è stato selezionato per la sua versatilità ed economicità.

Il satellite, con una massa al lancio di circa 700kg, sarà collocato in un’orbita eliosincrona. Il lancio è previsto per la seconda metà del 2027.

“Questa nuova aggiunta al manifesto di Vega C conferma la versatilità e la competitività del vettore nel mercato globale dei lanci. Sottolinea inoltre la fiducia dei clienti nella capacità di Avio di offrire servizi di lancio affidabili per carichi utili internazionali“, dichiara l’amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Avio per questa importante missione“, dice l’amministratore delegato di SpaceLaunch, Marcy Mabry. “SpaceLaunch si impegna a garantire un accesso allo spazio affidabile ed economicamente vantaggioso per clienti in tutto il mondo. Scegliendo Vega C, il nostro cliente beneficia di una soluzione di lancio comprovata e di un team dedicato e orientato al cliente“, conclude Mabry.