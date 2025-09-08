Spazio: conto alla rovescia per il lancio del cargo russo Progress MS-32 | FOTO

Questa mattina, al cosmodromo di Bajkonur, la navetta cargo “Progress MS-32” è stata posizionata in verticale sulla rampa di lancio, in vista della partenza verso la Stazione Spaziale Internazionale prevista l’11 settembre. Progress è lunga 7,2 metri e suddivisa in 3 sezioni: il comparto tecnico, quello per la propulsione e il modulo pressurizzato per il trasporto di rifornimenti, esperimenti e strumenti. La missione garantirà carburante, acqua, provviste e la rimozione dei rifiuti, consolidando il ruolo cruciale della flotta Progress nella logistica orbitale, sottolinea l’agenzia spaziale Roscosmos.