Spazio, le prime immagini del satellite NISAR della NASA mostrano dettagli sorprendenti della Terra

Le prime immagini radar da un nuovo satellite della NASA per la mappatura della Terra mostrano la costa del Maine e i terreni agricoli del North Dakota con un dettaglio incredibile. Le immagini, pubblicate oggi, provengono dal satellite NISAR (acronimo di NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar), lanciato in orbita dall’India due mesi fa. La missione congiunta Stati Uniti-India, del valore di 1,3 miliardi di dollari, esaminerà praticamente tutte le terre emerse e le masse ghiacciate del mondo più volte. Tracciando anche i minimi spostamenti di terre emerse e ghiacciate, il satellite fornirà ai meteorologi e ai soccorritori un aiuto prezioso nella gestione di inondazioni, frane, eruzioni vulcaniche e altri disastri.

La NASA ha affermato che queste prime immagini sono un’anteprima di ciò che accadrà una volta che le operazioni scientifiche inizieranno a novembre. Il satellite vola a 747 chilometri di altezza in un’orbita quasi polare.