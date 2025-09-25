Spazio, le prime immagini del satellite NISAR della NASA mostrano dettagli sorprendenti della Terra

La missione congiunta Stati Uniti-India, del valore di 1,3 miliardi di dollari, esaminerà praticamente tutte le terre emerse e le masse ghiacciate del mondo più volte

prima immagine satellite nisar
In questa immagine, acquisita il 21 agosto 2025, il radar a banda L di NISAR mostra l'isola di Mount Desert nel Maine; il verde indica la foresta; il magenta rappresenta superfici dure o regolari, come terreno nudo ed edifici. L'area magenta all'estremità nord-orientale dell'isola è la città di Bar Harbor. Credit: NASA/JPL-Caltech via AP

Le prime immagini radar da un nuovo satellite della NASA per la mappatura della Terra mostrano la costa del Maine e i terreni agricoli del North Dakota con un dettaglio incredibile. Le immagini, pubblicate oggi, provengono dal satellite NISAR (acronimo di NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar), lanciato in orbita dall’India due mesi fa. La missione congiunta Stati Uniti-India, del valore di 1,3 miliardi di dollari, esaminerà praticamente tutte le terre emerse e le masse ghiacciate del mondo più volte. Tracciando anche i minimi spostamenti di terre emerse e ghiacciate, il satellite fornirà ai meteorologi e ai soccorritori un aiuto prezioso nella gestione di inondazioni, frane, eruzioni vulcaniche e altri disastri.

La NASA ha affermato che queste prime immagini sono un’anteprima di ciò che accadrà una volta che le operazioni scientifiche inizieranno a novembre. Il satellite vola a 747 chilometri di altezza in un’orbita quasi polare.

