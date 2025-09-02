Spazio, Officina Stellare sigla contratto con Thales Alenia Space Italia per nuova stazione ottica e vola in borsa

MeteoWeb

Officina Stellare, società vicentina attiva nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell’Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, ha firmato un nuovo contratto pluriennale con Thales Alenia Space Italia – joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) – per la progettazione e realizzazione di una stazione ottica di terra completa, per applicazioni lasercom.

La commessa avrà una durata di 65 mesi per un valore complessivo di 7.5 milioni di euro. La prima tranche per un valore di 2.5 milioni di euro, sarà rilasciata entro i primi 14 mesi dalla sigla del contratto e coprirà il completamento della fase iniziale di progettazione. La seconda tranche sarà erogata entro i successivi 51 mesi e coprirà i rimanenti 5 milioni; tale fase vedrà la consegna del terminale ottico di terra e la sua successiva validazione.

Dopo aver guidato un primo gruppo di lavoro, Thales Alenia Space è oggi alla guida di un consorzio industriale Europeo per la realizzazione del secondo elemento della missione HydRON-DS che oggi include il segmento spaziale (un satellite in orbita bassa “LEO Collector” ed un payload ottico per applicazioni GEO) ed il segmento terrestre (due stazioni di terra ottiche, il centro di controllo della missione e della rete ed il centro di controllo del satellite). Il progetto HyDRON (“High Throughput Optical Network”) Element #2, parte del programma ARTES Scylight dell’Agenzia Spaziale Europea (“ESA”), prevede, per la realizzazione del collegamento ottico ad alta velocità, la progettazione di una stazione ottica di terra (“OGS”) per comunicazioni laser, con una capacità di 100 Gigabit al secondo, con satelliti in orbite sia basse (LEO), sia geostazionarie (GEO).

La stazione sarà progettata per garantire prestazioni elevate anche in presenza di turbolenza atmosferica, grazie all’integrazione di sistemi avanzati di ottica adattiva e a una suite software completa per la simulazione e l’ingegneria end-to-end della propagazione laser atmosferica. Il principale obiettivo di HyDRON Element #2 è sviluppare un sistema dimostrativo della prima rete ottica multi-orbita al mondo che integri capacità di trasporto dati ad altissima velocità, sia nello spazio che a terra, estendendo in modo trasparente le reti terrestri in fibra ottica in orbita.

“Siamo davvero entusiasti di essere tra i player coinvolti per la realizzazione di questo progetto estremamente innovativo” dichiara Gino Bucciol, co-fondatore e VP dello sviluppo business di Officina Stellare. “Si tratta di uno dei programmi più avanzati al mondo, mirati alla realizzazione di un’infrastruttura di comunicazione laser sicura e ad altissima velocità. Un progetto completamente europeo, che sottolinea le capacità pionieristiche di Officina Stellare in questo campo. Affianco a Thales Alenia Space Italia capofila e coordinatore del progetto e agli altri membri del consorzio, siamo pronti a mettere a disposizione la nostra competenza, contribuendo allo sviluppo della tecnologia che renderà il nostro Paese e l’Europa sempre più indipendenti e pronti alle sfide del futuro, in un ambito cruciale e strategico come quelle delle telecomunicazioni”.

Giornata storica per Officina Stellare in borsa con un +6,2% (la migliore in assoluto in Europa!) dopo l’annuncio di questo importante contratto.