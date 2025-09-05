Spazio, programma Artemis: il Multi-Purpose Habitation Module verrà realizzato in Italia

Thales Alenia Space realizzerà per l’Agenzia Spaziale Italiana il primo modulo abitativo destinato ad accogliere astronauti direttamente sulla superficie lunare. Il lancio del progetto, inserito all’interno del programma Artemis, è previsto per il 2033. In Italia verrà sviluppato il “Multi-Purpose Habitation Module” (MPH), una struttura multifunzionale concepita per garantire supporto logistico e scientifico alle missioni sulla Luna. Frutto della joint venture tra il gruppo francese Thales (67%) e l’italiano Leonardo (33%), il modulo offrirà spazi abitativi per gli astronauti e sarà dotato di capacità di movimento sulla superficie lunare, oltre che di strumenti per lo svolgimento di esperimenti scientifici. La notizia è stata diffusa da Ice Parigi, che cita il Financial Times.