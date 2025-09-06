Spazio, Putin: “la Russia tra i leader mondiali nella cosmonautica”

La Russia continua a rivestire un ruolo di primo piano nello sviluppo della cosmonautica: a ribadirlo è stato il presidente Vladimir Putin durante una riunione dedicata al settore, svoltasi a Samara, città simbolo dell’industria aerospaziale russa. All’incontro hanno preso parte il primo vicepremier Denis Manturov, l’assistente presidenziale Aleksej Djumin, il capo di Roscosmos Dmitrij Bakanov, il ministro dell’Industria e del Commercio Anton Alikhanov e il governatore della regione di Samara, Vjacheslav Fedoriščev.

Putin ha sottolineato l’importanza strategica di un aggiornamento costante degli impianti per la produzione di motori destinati ai razzi vettori. Secondo il presidente, si tratta di un elemento chiave per garantire l’autonomia tecnologica del Paese e rafforzarne la posizione sullo scenario internazionale.

“Non dobbiamo soltanto coprire le esigenze interne, presenti e future, ma anche conquistare nuovi spazi sui mercati mondiali, competendo con successo“, ha dichiarato il presidente russo.

La riunione di Samara si inserisce in un più ampio piano di rilancio del comparto spaziale, volto non solo a sostenere le missioni russe, ma anche a consolidare le esportazioni e le partnership internazionali in un settore che resta tra i più competitivi e strategici a livello globale.