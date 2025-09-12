Spazio: Tajani: “il settore è volano di innovazione, competitività e crescita”

“Il settore spaziale è fondamentale per la nostra sicurezza ed è un volano di innovazione, competitività e crescita. Il governo è in prima linea nel sostenere quest’eccellenza del saper fare italiano. Per questo lo Spazio è tra i settori prioritari nella strategia di diplomazia della crescita che ho messo al centro del mio mandato per favorire l’export e gli investimenti innovativi del nostro Paese“: è quanto ha dichiarato il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un videomessaggio inviato all’evento “Stati Generali Difesa, Spazio, Cybersecurity” in corso al centro ESA-ESRIN a Frascati. Secondo il titolare della Farnesina, “la collaborazione internazionale è fondamentale” ed insieme all’Agenzia Spaziale Italiana e agli altri partner di settore “lavoriamo per rafforzare i partenariati in campo spaziale con Paesi europei, Stati Uniti, a breve con l’India. Penso anche all’Africa, dove mettiamo a disposizione il centro spaziale ‘Luigi Broglio‘ di Malindi: lo renderemo sempre più un polo di eccellenza, di formazione e di crescita“. “Lo Spazio, come il più ampio settore della Difesa, è centrale per un’Europa chiamata ad assumersi sempre maggiori responsabilità in materia di sicurezza“, ha proseguito Tajani, secondo cui “il nostro obiettivo è quello di rafforzare il pilastro europeo della NATO in un momento in cui la sicurezza è tornata ad essere una priorità e l’Italia dimostra di saper coniugare capacità industriale, visione strategica e spirito europeo“.