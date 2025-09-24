Spazio, ufficialmente conclusa la missione giapponese Akatsuki: ha svelato i misteri del meteo di Venere

Il 21 maggio 2010, la sonda Akatsuki (“Alba” in giapponese) è stata lanciata dal Centro Spaziale di Tanegashima a bordo di un veicolo di lancio H-IIA, stabilendo un’orbita attorno a Venere nel dicembre 2015. Akatsuki è diventata così la prima missione interplanetaria lanciata dalla Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Negli ultimi otto anni, questa missione ha monitorato costantemente l’atmosfera di Venere per seguirne i pattern meteorologici utilizzando quattro tipi di strumenti: una telecamera a ultravioletti e infrarossi, un imager ad alta velocità, una suite radio scientifica e un oscillatore ultra-stabile. Questi strumenti hanno permesso ad Akatsuki di mappare le nuvole, rilevare i fulmini, esaminare la struttura verticale dell’atmosfera e misurare i profili verticali della temperatura e di altri fattori.

Ora, secondo un annuncio diffuso il 18 settembre 2025, la JAXA ha avviato la procedura di terminazione della missione Akatsuki a partire dalle 9:00 JST.

Questo avviene oltre un anno dopo che la JAXA ha perso le comunicazioni con la sonda (verso la fine di aprile 2024), avvenuto mentre la sonda era in modalità di controllo per il mantenimento dell’assetto a bassa precisione. Da allora, sono state condotte operazioni di recupero per ripristinare le comunicazioni, ma si sono rivelate inefficaci.

Considerando che la sonda ha ampiamente superato la sua durata di vita prevista ed era già in fase avanzata delle sue operazioni, la JAXA ha deciso di terminare la missione. “Vorremmo esprimere la nostra più profonda gratitudine a tutte le organizzazioni e le persone che hanno collaborato e supportato lo sviluppo e il funzionamento di Akatsuki”, ha annunciato la JAXA.

I traguardi raggiunti dalla missione Akatsuki

Negli otto anni in cui Akatsuki ha monitorato l’atmosfera di Venere, la missione ha raggiunto numerosi traguardi. Tra questi, la scoperta della più grande onda di gravità stazionaria del Sistema Solare, dati vitali sul meccanismo che mantiene la circolazione atmosferica ad alta velocità attorno a Venere e l’applicazione per la prima volta a Venere di tecniche meteorologiche ampiamente utilizzate sulla Terra.

Ciò era in linea con la missione di Akatsuki, che era quella di chiarire il movimento tridimensionale dell’atmosfera venusiana nel tempo e stabilire una meteorologia di Venere.