Spazio, Urso: “il rischio è che diventi luogo di scontro”

Lo Spazio rischia di diventare luogo di scontro: è quanto ha affermato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto agli Stati Generali su Difesa, Spazio e Cybersecurity a Frascati (Roma). “Nello Spazio sono intervenuti due grandi e profondi cambiamenti“, ha dichiarato Urso spiegando tali trasformazioni: il primo è l’ingresso dei privati, mentre prima era esclusivo dominio di pochi Paesi, il secondo è che non è più un solo territorio di competizione scientifica. “Lo Spazio non è più luogo di incontro, rischia di diventare luogo di scontro“, ha sottolineato Urso. “C’è una nuova concezione dello Spazio legata inevitabilmente alla difesa con cui l’Europa si deve confrontare. Come Italia possiamo dare un fondamentale contributo, da un lato perché forniamo una delle due vie di accesso allo spazio, con uno dei due lanciatori europei”. “Abbiamo una filiera industriale capace di agire a 360 gradi, con tutto quel che serve. Abbiamo grandi imprese che hanno dimostrato le loro competenze e un tessuto di tante importanti piccole e medie imprese. Come Italia siamo pronti e disponibili a dare un contributo da protagonisti“, ha concluso Urso.