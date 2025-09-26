Spazio, Urso: “Italia leader in Ue, settore con ricadute occupazionali”

“Credo che l’Italia possa fare bene la sua parte anche sullo spazio. Abbiamo ben impiegato le risorse del PNRR e realizzato quattro Space Factory in Italia sullo spazio. Abbiamo ben impiegato le risorse dell’Agenzia Spaziale Europea con programmi che hanno fatto del nostro Paese un leader in Europa e ora possiamo svolgere un ruolo ancora più significativo in un comparto che ha enormi ricadute su tutti i settori civili, ed è ovviamente anche estremamente importante per difenderci da quello che sta accadendo nei cieli e nello spazio della nostra Europa. L’Italia può fare una buona parte, ci saranno ricadute positive anche per quanto riguarda l’occupazione del nostro Paese”. Così il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’inaugurazione della mostra “Identitalia, The Iconic Italian Brands”, a M9 – Museo del ‘900 di Venezia Mestre.