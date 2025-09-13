Spazio, Urso: “un piano per l’Africa, formeremo astronauti nella base in Kenya”

“Roma diventerà la capitale dello sviluppo per l’Africa”. Lo ha detto il Ministro Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’evento “Spazio Sud”, organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia a Paestum, parlando del Piano Mattei. “È previsto – spiega – un Piano per l’Africa anche per quanto riguarda lo sviluppo delle costellazioni, dello spazio, dell’osservazione della Terra e la base spaziale italiana di Malindi, in Kenya, diventerà il luogo di formazione di astronauti, tecnici, scienziati africani per la conquista dello spazio”.