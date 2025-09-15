Stasera la ISS visibile dall’Italia: come osservare il passaggio dell’avamposto spaziale

Questa sera sarà possibile osservare il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale dall’Italia. Anche se sarà più favorito il Nord, il passaggio dell’avamposto spaziale sarà visibile da tutta Italia alle 20:46 circa. La traiettoria della ISS la vedrà passare sopra la Francia settentrionale, poi in Germania, nord della Repubblica Ceca e Polonia. Gli osservatori più fortunati, ovviamente, saranno quelli di questi Paesi, che si ritroveranno la ISS passare direttamente sopra le loro teste, dalla sua orbita a circa 400km di quota. Per questo motivo, il Nord sarà più favorito rispetto al resto d’Italia per l’osservazione.

Inoltre, alle 20:50, si potrà vedere la ISS cambiare di colore, passando da bianco ad arancione, per poi sparire perché entrerà nell’ombra proiettata dalla Terra: il tramonto orbitale. Nella mappa seguente, questo momento è rappresentato dal colore blu della linea che rappresenta l’orbita della ISS intorno alla Terra.