Stati Generali su Difesa, Spazio e Cybersecurity: Europa a confronto a Frascati

Il 12 settembre 2025 al centro ESRIN dell’ESA istituzioni, industria e comunità internazionale si riuniscono per rafforzare l’autonomia strategica europea nei settori chiave della sicurezza, dello spazio e della cybersicurezza

Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb
Il Parlamento europeo e la Commissione europea, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), organizzano gli Stati Generali su Difesa, Spazio e Cybersecurity presso il centro ESRIN dell’ESA a Frascati venerdì 12 settembre 2025, dalle ore 9:30 CEST. Questo evento di alto livello riunirà istituzioni europee e nazionali, leader dell’industria della difesa e dello spazio, oltre a organizzazioni internazionali, per affrontare le sfide legate al rafforzamento dell’autonomia strategica europea nei settori della difesa, dello spazio e della cybersicurezza.

Programma

09.00 Registrazione e welcome coffee

09.30 Saluto di benvenuto – Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra e Direttrice di ESRIN

09.35 Saluti istituzionali:

  • Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione Lazio
  • Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia
  • Claudio Casini, Capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia

09.45 Interventi di apertura

  • Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
  • Andrius Kubilius, Commissario europeo per Difesa e Spazio
    Josef Aschbacher, Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea

10.25 Analisi delle politiche europee – Bruno Vespa, giornalista e conduttore televisivo

10.30 Verso una difesa comune: la strategia europea

Interventi di apertura:

  • Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario di Stato alla Difesa
  • Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento europeo
    Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Presidente del Comitato Militare della NATO

Relatori:

  1. Antonio Conserva, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare
  2. Salvatore De Meo, Europarlamentare, Presidente della Delegazione UE-NATO
  3. Nicola Procaccini, Europarlamentare, Copresidente del Gruppo ECR
  4. Nicola Zingaretti, Europarlamentare, Capo della Delegazione PD
  5. Roberto Cingolani, Amministratore Delegato Leonardo
  6. Alessandro Ercolani, Amministratore Delegato Rheinmetall
  7. Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato Fincantieri
  8. Domitilla Benigni, Amministratore Delegato & COO Elt Group
  9. Giuseppe Cossiga, Presidente dei GIARDINI
  10. Alberico Gambino, Europarlamentare, Vicepresidente della Commissione Affari Esteri e membro della Commissione Sicurezza e Difesa
  11. Michele Valensise, Presidente IAI

12.00 Rafforzare la sicurezza e l’autonomia strategica europea: il ruolo dello spazio

Interventi di apertura:

  • Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy
    Relatori:
  • Massimiliano Salini, Europarlamentare, Vicepresidente del Gruppo PPE, Relatore del Programma Spaziale Europeo
  • Giorgio Gori, Europarlamentare, Vicepresidente della Commissione ITRE
  • Teodoro Valente, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
  • Elena Donazzan, Europarlamentare, Vicepresidente della Commissione ITRE
  • Giampiero Di Paolo, Amministratore Delegato Thales Alenia Space Italia
  • Paolo Borchia, Europarlamentare, Capo della Delegazione Lega, Commissione ITRE
  • Christoph Kautz, Direttore – Politiche Spaziali, Navigazione Satellitare e Osservazione della Terra – Commissione Europea
  • Giulio Ranzo, Amministratore Delegato AVIO
  • Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra e Direttrice di ESRIN
  • Giorgio Marsiaj, Delegato per l’Aerospazio – Confindustria
  • Gérard Lefloure, Direttore tecnico – Dassault Aviation
  • Gabriele Pieralli, Amministratore Delegato Telespazio

13.00 Opportunità fotografica

13.15 Pranzo di networking

14.30 – 15.15 Evento parallelo – Il Lazio come hub aerospaziale europeo: innovazione, investimenti, filiere industriali

15.30 Guerra ibrida e cybersicurezza: difendere le democrazie liberali

Apertura:

  • Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno
  • Roberto Viola, Direttore Generale – DG CNECT – Commissione Europea
  • Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università La Sapienza

Relatori:

  • Brando Benifei, Europarlamentare, Presidente della Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti, correlatore dell’AI Act
    Hans de Vries, Chief Cybersecurity and Operations Officer (COO) – ENISA
  • Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
  • Vittorio Rizzi, Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza
  • Aldo Bisio, CEO Engineering
  • Alessandra Michelini, Direttore Generale Telsy SpA
  • Antonio Amati, Deputy CEO Divisione IT – Almaviva

16.45 Opportunità fotografica.

