Stati Generali su Difesa, Spazio e Cybersecurity: Europa a confronto a Frascati

Il Parlamento europeo e la Commissione europea, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), organizzano gli Stati Generali su Difesa, Spazio e Cybersecurity presso il centro ESRIN dell’ESA a Frascati venerdì 12 settembre 2025, dalle ore 9:30 CEST. Questo evento di alto livello riunirà istituzioni europee e nazionali, leader dell’industria della difesa e dello spazio, oltre a organizzazioni internazionali, per affrontare le sfide legate al rafforzamento dell’autonomia strategica europea nei settori della difesa, dello spazio e della cybersicurezza.

Programma

09.00 Registrazione e welcome coffee

09.30 Saluto di benvenuto – Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra e Direttrice di ESRIN

09.35 Saluti istituzionali:

Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione Lazio

Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia

Claudio Casini, Capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia

09.45 Interventi di apertura

Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Andrius Kubilius, Commissario europeo per Difesa e Spazio

Josef Aschbacher, Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea

10.25 Analisi delle politiche europee – Bruno Vespa, giornalista e conduttore televisivo

10.30 Verso una difesa comune: la strategia europea

Interventi di apertura:

Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario di Stato alla Difesa

Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento europeo

Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Presidente del Comitato Militare della NATO

Relatori:

Antonio Conserva, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Salvatore De Meo, Europarlamentare, Presidente della Delegazione UE-NATO Nicola Procaccini, Europarlamentare, Copresidente del Gruppo ECR Nicola Zingaretti, Europarlamentare, Capo della Delegazione PD Roberto Cingolani, Amministratore Delegato Leonardo Alessandro Ercolani, Amministratore Delegato Rheinmetall Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato Fincantieri Domitilla Benigni, Amministratore Delegato & COO Elt Group Giuseppe Cossiga, Presidente dei GIARDINI Alberico Gambino, Europarlamentare, Vicepresidente della Commissione Affari Esteri e membro della Commissione Sicurezza e Difesa Michele Valensise, Presidente IAI

12.00 Rafforzare la sicurezza e l’autonomia strategica europea: il ruolo dello spazio

Interventi di apertura:

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Relatori:

Relatori: Massimiliano Salini, Europarlamentare, Vicepresidente del Gruppo PPE, Relatore del Programma Spaziale Europeo

Giorgio Gori, Europarlamentare, Vicepresidente della Commissione ITRE

Teodoro Valente, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)

Elena Donazzan, Europarlamentare, Vicepresidente della Commissione ITRE

Giampiero Di Paolo, Amministratore Delegato Thales Alenia Space Italia

Paolo Borchia, Europarlamentare, Capo della Delegazione Lega, Commissione ITRE

Christoph Kautz, Direttore – Politiche Spaziali, Navigazione Satellitare e Osservazione della Terra – Commissione Europea

Giulio Ranzo, Amministratore Delegato AVIO

Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra e Direttrice di ESRIN

Giorgio Marsiaj, Delegato per l’Aerospazio – Confindustria

Gérard Lefloure, Direttore tecnico – Dassault Aviation

Gabriele Pieralli, Amministratore Delegato Telespazio

13.00 Opportunità fotografica

13.15 Pranzo di networking

14.30 – 15.15 Evento parallelo – Il Lazio come hub aerospaziale europeo: innovazione, investimenti, filiere industriali

15.30 Guerra ibrida e cybersicurezza: difendere le democrazie liberali

Apertura:

Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno

Roberto Viola, Direttore Generale – DG CNECT – Commissione Europea

Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università La Sapienza

Relatori:

Brando Benifei, Europarlamentare, Presidente della Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti, correlatore dell’AI Act

Hans de Vries, Chief Cybersecurity and Operations Officer (COO) – ENISA

Bruno Frattasi, Direttore Generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Vittorio Rizzi, Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza

Aldo Bisio, CEO Engineering

Alessandra Michelini, Direttore Generale Telsy SpA

Antonio Amati, Deputy CEO Divisione IT – Almaviva

16.45 Opportunità fotografica.