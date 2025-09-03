Stati Generali su Difesa, Spazio e Cybersecurity: Europa a confronto a Frascati

Il Parlamento europeo e la Commissione europea, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), organizzano gli Stati Generali su Difesa, Spazio e Cybersecurity presso il centro ESRIN dell’ESA a Frascati venerdì 12 settembre 2025, dalle ore 9:30 CEST. Questo evento di alto livello riunirà istituzioni europee e nazionali, leader dell’industria della difesa e dello spazio, oltre a organizzazioni internazionali, per affrontare le sfide legate al rafforzamento dell’autonomia strategica europea nei settori della difesa, dello spazio e della cybersicurezza.
Programma
09.00 Registrazione e welcome coffee
09.30 Saluto di benvenuto – Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra e Direttrice di ESRIN
09.35 Saluti istituzionali:
- Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione Lazio
- Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia
- Claudio Casini, Capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia
09.45 Interventi di apertura
- Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
- Andrius Kubilius, Commissario europeo per Difesa e Spazio
Josef Aschbacher, Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea
10.25 Analisi delle politiche europee – Bruno Vespa, giornalista e conduttore televisivo
10.30 Verso una difesa comune: la strategia europea
Interventi di apertura:
- Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario di Stato alla Difesa
- Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento europeo
Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Presidente del Comitato Militare della NATO
Relatori:
- Antonio Conserva, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare
- Salvatore De Meo, Europarlamentare, Presidente della Delegazione UE-NATO
- Nicola Procaccini, Europarlamentare, Copresidente del Gruppo ECR
- Nicola Zingaretti, Europarlamentare, Capo della Delegazione PD
- Roberto Cingolani, Amministratore Delegato Leonardo
- Alessandro Ercolani, Amministratore Delegato Rheinmetall
- Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato Fincantieri
- Domitilla Benigni, Amministratore Delegato & COO Elt Group
- Giuseppe Cossiga, Presidente dei GIARDINI
- Alberico Gambino, Europarlamentare, Vicepresidente della Commissione Affari Esteri e membro della Commissione Sicurezza e Difesa
- Michele Valensise, Presidente IAI
12.00 Rafforzare la sicurezza e l’autonomia strategica europea: il ruolo dello spazio
Interventi di apertura:
- Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy
Relatori:
- Massimiliano Salini, Europarlamentare, Vicepresidente del Gruppo PPE, Relatore del Programma Spaziale Europeo
- Giorgio Gori, Europarlamentare, Vicepresidente della Commissione ITRE
- Teodoro Valente, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
- Elena Donazzan, Europarlamentare, Vicepresidente della Commissione ITRE
- Giampiero Di Paolo, Amministratore Delegato Thales Alenia Space Italia
- Paolo Borchia, Europarlamentare, Capo della Delegazione Lega, Commissione ITRE
- Christoph Kautz, Direttore – Politiche Spaziali, Navigazione Satellitare e Osservazione della Terra – Commissione Europea
- Giulio Ranzo, Amministratore Delegato AVIO
- Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra e Direttrice di ESRIN
- Giorgio Marsiaj, Delegato per l’Aerospazio – Confindustria
- Gérard Lefloure, Direttore tecnico – Dassault Aviation
- Gabriele Pieralli, Amministratore Delegato Telespazio
13.00 Opportunità fotografica
13.15 Pranzo di networking
14.30 – 15.15 Evento parallelo – Il Lazio come hub aerospaziale europeo: innovazione, investimenti, filiere industriali
15.30 Guerra ibrida e cybersicurezza: difendere le democrazie liberali
Apertura:
- Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno
- Roberto Viola, Direttore Generale – DG CNECT – Commissione Europea
- Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università La Sapienza
Relatori:
- Brando Benifei, Europarlamentare, Presidente della Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti, correlatore dell’AI Act
Hans de Vries, Chief Cybersecurity and Operations Officer (COO) – ENISA
- Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
- Vittorio Rizzi, Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza
- Aldo Bisio, CEO Engineering
- Alessandra Michelini, Direttore Generale Telsy SpA
- Antonio Amati, Deputy CEO Divisione IT – Almaviva
16.45 Opportunità fotografica.