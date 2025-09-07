Stazione Spaziale, carico prezioso sulla Progress MS-32: a bordo la tuta Orlan-MKS n° 7

L’11 settembre partirà verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) il cargo russo Progress MS-32, trasportando un carico particolarmente prezioso: la tuta spaziale russa Orlan-MKS n° 7, progettata per le attività extraveicolari. Questo settimo modello della serie Orlan-MKS rappresenta una vera “mini-astronave” per la sopravvivenza e il lavoro dei cosmonauti nello Spazio aperto. Rispetto ai modelli precedenti, la tuta spaziale Orlan-MKS n° 7 si distingue per il colore esterno chiaro e per il costume di raffreddamento nero, più efficiente rispetto alle versioni blu. Prodotta dall’azienda scientifico-industriale “Zvezda”, integra sistemi completi di supporto vitale: ossigeno, rimozione del biossido di carbonio, controllo termico e comunicazione.

L’autonomia è uno dei punti di forza: i cosmonauti possono lavorare fino a 8 ore fuori dalla ISS senza limitazioni. La membrana interna, realizzata con tessuti avanzati, garantisce maggiore durata, mentre il raffreddamento automatico assicura comfort costante.