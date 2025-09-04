Stop al petrolio russo, Trump lancia l’appello all’Europa insieme a Macron

Oggi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto ai leader europei che l’Europa deve smettere di acquistare petrolio russo che, a suo dire, sta aiutare Mosca a finanziare la sua guerra contro l’Ucraina. Lo ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca. Trump si è unito all’appello dei Paesi della “Coalizione dei Volenterosi”, guidato dal presidente francese Emmanuel Macron, che si stavano incontrando per discutere delle garanzie di sicurezza per Kiev in caso di accordo di pace con la Russia.

“Il presidente Macron e i leader europei hanno convocato il presidente Trump alla loro riunione della “Coalizione dei Volenterosi”. Secondo il funzionario, il presidente Trump ha sottolineato che l’Europa deve smettere di acquistare petrolio russo che sta finanziando la guerra, dato che la Russia ha ricevuto 1,1 miliardi di euro di carburante dall’Ue in un anno”. Trump, ha aggiunto il funzionario, “ha anche sottolineato che i leader europei devono esercitare pressioni economiche sulla Cina nel finanziare gli sforzi bellici della Russia”.

Ue verso lo stop al gas russo entro il 2028

La Commissione europea ha proposto una legge per eliminare gradualmente le importazioni di petrolio e gas russi dall’Ue entro il 1° gennaio 2028, mentre Bruxelles cerca di interrompere le sue decennali relazioni energetiche con la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina del 2022. Trump è frustrato per la sua incapacità di porre fine ai combattimenti in Ucraina, dopo aver inizialmente previsto di poter porre fine alla guerra rapidamente al suo insediamento, lo scorso gennaio. Il funzionario ha affermato che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen erano tra i leader della chiamata.

“L’incontro della Coalizione dei Volenterosi riguardava le garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Il presidente Trump ne ha messo in dubbio la serietà, mentre continua ad alimentare l’economia e la guerra della Russia. Il presidente ha chiarito che questa non è la sua guerra e che anche gli europei devono farsi avanti”, ha concluso il funzionario.