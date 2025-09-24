Strage al mercato di El-Fasher: almeno 15 morti in un attacco con drone

Un attacco con drone su un mercato nella città di El-Fasher, in Sudan, ha fatto almeno 15 vittime. Lo ha riferito all’Afp un medico dell’ospedale locale spiegando che l’attacco “ha ucciso 15 cittadini e ne ha feriti altri 12, tre dei quali in modo grave”. I comitati di resistenza locali, un gruppo di attivisti che documenta le atrocità commesse da entrambe le parti nella guerra in Sudan, hanno definito l’attacco un “massacro” che ha ucciso e ferito in totale 27 persone e hanno accusato le Forze di supporto rapido (Rsf) paramilitari di averlo compiuto.