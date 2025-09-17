Sub disperso al largo di Castel Volturno, ricerche in corso

Proseguono al largo di Castel Volturno (Caserta) le ricerche di un sub originario di Torre del Greco, disperso da ieri mattina. Era impegnato con un amico in una battuta di pesca all’arenicola, un verme ricercato perché usato come esca per la pesca. Si teme che abbia avuto un malore, annegando. Alla ricerche partecipano con natanti ed elicotteri la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. A dare l’allarme che ha fatto scattare le ricerche è stato l’amico del 66enne, che non l’ha visto più risalire in superficie.