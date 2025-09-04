Sudan, recuperati 270 corpi dai detriti della frana nel Darfur

Le autorità sudanesi hanno recuperato 270 corpi dalla frana che ha seppellito il villaggio di Tarasin, sui Monti Marrah di una remota regione del Darfur. Lo ha detto ai media Mogeeb al-Rahman Mohamed al-Zubeir, un leader ribelle che coordina le attività nel territorio controllato dal Movimento di liberazione del Sudan (Slm/A). La frana ha raso al suolo il villaggio di montagna, provocando un bilancio di almeno mille morti, secondo i combattenti. In zona avevano cercato rifugio centinaia di sudanesi in fuga dalla guerra in corso da più di due anni tra l’esercito sudanese e le Forze di supporto rapido (Rsf).