Super tifone Ragasa: quasi 2 milioni di evacuati nel Guadong in Cina, imponente storm surge a Hong Kong | FOTO e VIDEO

Quasi 1,9 milioni di persone sono state evacuate nella provincia del Guangdong, cuore economico della Cina meridionale, a causa del passaggio del super tifone Ragasa. Secondo le previsioni dell’agenzia meteorologica nazionale, il super tifone dovrebbe toccare terra tra le città di Yangjiang e Zhanjiang. In almeno 10 centri urbani sono state sospese le attività scolastiche, la produzione industriale e i servizi di trasporto pubblico. Anche Hong Kong e Macao, nota per i suoi casinò, hanno disposto la chiusura delle scuole, la cancellazione di numerosi voli e la chiusura di molti esercizi commerciali. In diverse città centinaia di persone hanno trovato riparo in strutture di accoglienza temporanee.

A Macao le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi, con detriti trascinati dalla corrente. Le squadre di soccorso sono intervenute con gommoni per evacuare i residenti rimasti intrappolati, mentre la compagnia locale di fornitura elettrica ha interrotto la distribuzione di energia nelle aree più basse e allagate, per ragioni di sicurezza.

