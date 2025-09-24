Super tifone Ragasa: quasi 2 milioni di evacuati nel Guadong in Cina, imponente storm surge a Hong Kong | FOTO e VIDEO

Il super tifone Ragasa non risparmia Cina, Hong Kong e Macao: le immagini

  • Tifone Ragasa
  • tifone ragasa
    Taiwan. Foto Ansa
  • hogn kong ragasa tifone
    Hong Kong. Foto Ansa
/

Quasi 1,9 milioni di persone sono state evacuate nella provincia del Guangdong, cuore economico della Cina meridionale, a causa del passaggio del super tifone Ragasa. Secondo le previsioni dell’agenzia meteorologica nazionale, il super tifone dovrebbe toccare terra tra le città di Yangjiang e Zhanjiang. In almeno 10 centri urbani sono state sospese le attività scolastiche, la produzione industriale e i servizi di trasporto pubblico. Anche Hong Kong e Macao, nota per i suoi casinò, hanno disposto la chiusura delle scuole, la cancellazione di numerosi voli e la chiusura di molti esercizi commerciali. In diverse città centinaia di persone hanno trovato riparo in strutture di accoglienza temporanee.

A Macao le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi, con detriti trascinati dalla corrente. Le squadre di soccorso sono intervenute con gommoni per evacuare i residenti rimasti intrappolati, mentre la compagnia locale di fornitura elettrica ha interrotto la distribuzione di energia nelle aree più basse e allagate, per ragioni di sicurezza.

Super tifone Ragasa, l'acqua sfonda i vetri del Fullerton Hotel Ocean Park in Hong Kong
Super tifone Ragasa: imponente storm surge nel Guangdong
Super tifone Ragasa, impressionante storm surge ad Hong Kong
Cina: il super tifone Ragasa flagella il Guangdong
Cina: il super tifone Ragasa flagella la costa del Guangdong
Il super tifone Ragasa si avvicina alla costa del Guangdong, in Cina

