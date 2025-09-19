Svezia pronta a investire miliardi nel nucleare per rilanciare la produzione energetica

Il governo svedese sta cercando l’autorizzazione del parlamento per concedere prestiti fino a 220 miliardi di corone (23,5 miliardi di dollari) alle aziende energetiche disposte a costruire nuovi reattori nucleari. Lo ha dichiarato il ministro dei Mercati Finanziari, Niklas Wykman. Negli ultimi anni il Paese scandinavo ha chiuso diversi reattori obsoleti e il governo ora cerca di rilanciare il settore nucleare e di costruire i suoi primi nuovi impianti in oltre 40 anni per incrementare la produzione di elettricità da fonti fossili.

Un piano ambizioso per i reattori del futuro

Il piano presentato oggi contribuirà a finanziare una capacità di 2.500 MW di energia nucleare, la prima metà dell’obiettivo della Svezia di costruire una serie di piccoli reattori nucleari modulari nei prossimi decenni. “Non si tratta di un prezzo, ma di un quadro di prestiti necessario per poter condurre negoziati rigorosi“, ha dichiarato Wykman in una conferenza stampa. Tuttavia, ha aggiunto il ministro, “i costi potrebbero aumentare ulteriormente, con altri 220 miliardi da accantonare come riserva in caso di costi imprevisti“.