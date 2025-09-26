Sviluppate mute a prova di squalo: un VIDEO incredibile mostra come resistono al morso di un grande squalo bianco

Uno studio australiano ha scoperto che mute anti-morso potrebbero ridurre la gravità delle ferite e la perdita di sangue causate dai morsi di squalo. I ricercatori della Flinders University e del Dipartimento delle Industrie Primarie del Nuovo Galles del Sud hanno testato il livello di protezione offerto da quattro moderni materiali per mute “anti-morso” rispetto al neoprene standard, contro i morsi di squali bianchi e tigre selvatici. I risultati, pubblicati sulla rivista Wildlife Research, mostrano che, sebbene possano ancora verificarsi lesioni interne e da schiacciamento, i materiali anti-morso hanno ridotto la gravità dei danni.

Il coautore dello studio, il Prof. Charlie Huveneers, a capo del Southern Shark Ecology Group presso la Flinders University, ha affermato che, sebbene i materiali resistenti ai morsi non eliminino completamente il rischio, “possono ridurre la perdita di sangue e i traumi causati da lacerazioni e tagli gravi, salvando potenzialmente vite umane“.

Sebbene rari, i morsi di squalo possono avere conseguenze letali. Negli ultimi 10 anni, in media 20 persone sono rimaste ferite e 2,8 persone sono morte in incidenti con gli squali ogni anno, secondo l’Australian Shark Incident Database. Lesioni gravi e decessi si verificano spesso a causa di emorragie e perdite di sangue dovute a lesioni e lacerazioni alle arterie principali, o alla perdita di arti o tessuti.

Lo studio

I materiali delle mute testati includevano due materiali già utilizzati in mute disponibili in commercio e due materiali in fase di sviluppo. I modelli spesso incorporano materiali resistenti ma leggeri, come il Kevlar o le fibre utilizzate nelle cime da vela.

“Molti denti degli squali bianchi e degli squali tigre hanno bordi molto affilati, appuntiti e seghettati, ed è lì che si verificano gran parte dei danni da morso“, ha affermato il Dott. Tom Clarke, coautore della Flinders University. “Il materiale stesso impedisce al dente di perforarlo”. “È comunque probabile che si verifichino lesioni da schiacciamento e lesioni interne in caso di morso“, ha affermato.

I materiali sono stati testati in natura, con squali bianchi nel Golfo di Spencer, nell’Australia Meridionale, e con squali tigre al largo dell’Isola di Norfolk, nel Queensland.

I ricercatori hanno attirato gli squali usando un burley e un’esca legata a un’esca di pesce locale. Quando uno squalo tentava di ingerire l’esca, questa veniva rimossa e sostituita da un “pacchetto morso” – una tavola imbottita di schiuma e ricoperta di materiale da muta – che veniva legata all’imbarcazione per il recupero. La schiuma interna – etilene e acetato di vinile – è comunemente utilizzata nell’addestramento chirurgico ed è stata scelta per riprodurre il più possibile la densità e la consistenza dei tessuti e della carne umani.

I risultati

I danni da morso causati da 84 morsi di squalo bianco e 68 morsi di squalo tigre sono stati misurati e classificati in base alla gravità: superficiale, lieve, sostanziale o critico.

I quattro materiali testati – Aqua Armour, Shark Stop, ActionTX-S e Brewster – hanno tutti ridotto l’entità dei danni sostanziali e critici rispetto ai materiali standard per mute.

“Tutti i materiali resistenti ai morsi hanno ridotto l’area dei morsi che ha subito danni critici, il che è associato a forature e lacerazioni più estese”, ha affermato Clarke.

Le protezioni personali come strumenti di prevenzione

Mentre i governi tendono a concentrarsi sulla gestione degli squali basata sull’area – da misure letali come le reti anti-squalo, a opzioni non letali come la sorveglianza con droni e le Smart Drumline – i ricercatori affermano che c’è un crescente interesse per la possibilità di aggiungere protezioni personali, come deterrenti per gli squali, formazione e mute resistenti ai morsi, come parte degli strumenti di prevenzione.

La psicologa della conservazione, la Dott.ssa Brianna Le Busque, dell’Università dell’Australia Meridionale, studia l’atteggiamento dei surfisti e del pubblico nei confronti degli squali. Le Busque, non coinvolta nello studio, ha affermato che, sebbene queste misure non rappresentino una soluzione perfetta, dispositivi come gli scudi anti-squalo (indossati intorno alla caviglia), le mute resistenti ai morsi e l’educazione basata sul rischio potrebbero essere utili per restituire alle persone un senso di controllo, in aggiunta ad approcci governativi più ampi.

“Sappiamo che quando si tratta di paura degli squali, la mancanza di controllo è un fattore molto importante che porta le persone ad avere davvero paura. Quindi, fornire alle persone queste strategie di mitigazione basate sull’evidenza, su cui possono effettivamente prendere il controllo, è davvero importante, perché dà loro anche questo potere”, ha affermato l’esperta.