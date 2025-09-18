Taiwan lancia il “Barracuda-500”: un missile da crociera sviluppato con gli USA per rafforzare la difesa

Taiwan ha compiuto un passo significativo nella sua strategia di difesa, presentando il “Barracuda-500″, un missile da crociera autonomo sviluppato congiuntamente con l’azienda statunitense Anduril Industries. Questo missile, progettato per attacchi coordinati contro navi da guerra, rappresenta il primo frutto di una collaborazione diretta tra Taiwan e un’impresa statunitense nel settore della difesa. Il National Chung-Shan Institute of Science and Technology (NCSIST), ente governativo taiwanese, ha annunciato che il “Barracuda-500” sarà prodotto interamente in Taiwan attraverso un trasferimento tecnologico. L’obiettivo è mantenere i costi di produzione al di sotto dei 6,5 milioni di dollari taiwanesi (circa 216.000 dollari USA) per unità, garantendo così una produzione di massa sostenibile e resiliente, soprattutto in scenari di blocco o conflitto.

Un progetto che punta alla totale autosufficienza tecnologia

Questa iniziativa fa parte di un più ampio piano di Taiwan per aumentare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2030, rispetto al 3,3% previsto per l’anno prossimo. Inoltre, la Taipei Aerospace and Defense Technology Exhibition, NCSIST ha firmato due contratti e sei memorandum d’intesa con aziende statunitensi e canadesi, rafforzando ulteriormente la cooperazione internazionale nel settore della difesa.

La collaborazione con Anduril Industries include anche la produzione congiunta di un drone sottomarino, segnando un ulteriore passo verso l’autosufficienza tecnologica di Taiwan. Questi sviluppi sottolineano l’impegno di Taiwan nel rafforzare le proprie capacità difensive e nel consolidare le alleanze strategiche con gli Stati Uniti e altri partner internazionali.

In sintesi, la cooperazione tra Taiwan e Anduril Industries non solo migliora le capacità difensive dell’isola, ma rappresenta anche un simbolo della crescente collaborazione tra Taiwan e gli Stati Uniti nel settore della difesa, in risposta alle crescenti pressioni militari da parte della Cina.