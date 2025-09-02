Tempesta nel Pacifico, l’uragano Kiko si rafforza al largo delle Hawaii

MeteoWeb

Una tempesta si è intensificata trasformandosi nell’uragano Kiko nell’Oceano Pacifico orientale, muovendosi lentamente verso Ovest senza rappresentare al momento una minaccia per la terraferma. Kiko si trova a circa 2.965 km a Est delle Hawaii e fa registrare venti massimi sostenuti di 120 km/h. Si sta muovendo verso Ovest a una velocità di 11 km/h. Secondo il National Hurricane Center degli Stati Uniti, si prevede un costante rafforzamento nei prossimi 2 giorni.