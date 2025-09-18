Tempesta tropicale Mitag: minaccia per Hong Kong e Cina meridionale in attesa di diventare tifone

Secondo il Servizio Meteorologico di Hong Kong, la tempesta tropicale Mitag si trova a circa 380 km a est-sudest di Hong Kong con venti sostenuti prossimi a 65 km/h. Il sistema è in graduale intensificazione e si avvicina alle aree costiere della Cina meridionale, dove potrà determinare piogge abbondanti, raffiche e mareggiate. Le proiezioni indicano che Mitag potrebbe raggiungere lo status di super tifone entro 23 settembre, con un marcato incremento di vento e precipitazioni. In caso di ulteriore rinforzo e di traiettoria vicina alla costa, aumenteranno i rischi di nubifragi, allagamenti e danni costieri.

Pacifico occidentale: contesto molto favorevole ai cicloni Il passaggio di un’onda di Kelvin sta supportando la convezione tropicale e l’organizzazione ciclonica nella fascia intertropicale del Pacifico occidentale. In questo scenario sono attesi altri due sistemi tropicali in sviluppo nei prossimi giorni, segnale di un’attività ciclonica elevata.

Pacifico orientale: una onda tropicale sotto osservazione Anche nel Pacifico orientale si monitora una onda tropicale con potenziale evoluzione in depressione tropicale a breve termine. Le condizioni oceano-atmosferiche risultano favorevoli allo sviluppo, anch’esse influenzate dall’onda di Kelvin.

Impatto atteso e raccomandazioni Nelle prossime 48–72 ore le aree di Hong Kong e della Cina meridionale potranno sperimentare piogge torrenziali, venti forti e mareggiate. Possibili criticità idrogeologiche e disagi alla mobilità. Si raccomanda attenzione agli avvisi locali e agli aggiornamenti dei servizi meteorologici ufficiali.