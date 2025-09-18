Tempesta tropicale Mitag: minaccia per Hong Kong e Cina meridionale in attesa di diventare tifone

Le proiezioni indicano che Mitag potrebbe raggiungere lo status di super tifone entro 23 settembre

Tempesta Mitag

Secondo il Servizio Meteorologico di Hong Kong, la tempesta tropicale Mitag si trova a circa 380 km a est-sudest di Hong Kong con venti sostenuti prossimi a 65 km/h. Il sistema è in graduale intensificazione e si avvicina alle aree costiere della Cina meridionale, dove potrà determinare piogge abbondanti, raffiche e mareggiate. Le proiezioni indicano che Mitag potrebbe raggiungere lo status di super tifone entro 23 settembre, con un marcato incremento di vento e precipitazioni. In caso di ulteriore rinforzo e di traiettoria vicina alla costa, aumenteranno i rischi di nubifragi, allagamenti e danni costieri.

Traiettoria tempesta Mitag

Pacifico occidentale: contesto molto favorevole ai cicloni

Il passaggio di un’onda di Kelvin sta supportando la convezione tropicale e l’organizzazione ciclonica nella fascia intertropicale del Pacifico occidentale. In questo scenario sono attesi altri due sistemi tropicali in sviluppo nei prossimi giorni, segnale di un’attività ciclonica elevata.

Pacifico orientale: una onda tropicale sotto osservazione

Anche nel Pacifico orientale si monitora una onda tropicale con potenziale evoluzione in depressione tropicale a breve termine. Le condizioni oceano-atmosferiche risultano favorevoli allo sviluppo, anch’esse influenzate dall’onda di Kelvin.

Impatto atteso e raccomandazioni

Nelle prossime 48–72 ore le aree di Hong Kong e della Cina meridionale potranno sperimentare piogge torrenziali, venti forti e mareggiate. Possibili criticità idrogeologiche e disagi alla mobilità. Si raccomanda attenzione agli avvisi locali e agli aggiornamenti dei servizi meteorologici ufficiali.

In sintesi

  • Mitag classificata il 18/09/2025, a ~380 km da Hong Kong, 65 km/h.
  • Probabile intensificazione fino a super tifone entro il 23/09.
  • Onda di Kelvin attiva: più cicloni possibili nel Pacifico occidentale.
  • Pacifico orientale: onda in sorveglianza, rischio depressione tropicale.

