Tempesta tropicale Mitag: minaccia per Hong Kong e Cina meridionale in attesa di diventare tifone

Secondo il Servizio Meteorologico di Hong Kong, la tempesta tropicale Mitag si trova a circa 380 km a est-sudest di Hong Kong con venti sostenuti prossimi a 65 km/h. Il sistema è in graduale intensificazione e si avvicina alle aree costiere della Cina meridionale, dove potrà determinare piogge abbondanti, raffiche e mareggiate. Le proiezioni indicano che Mitag potrebbe raggiungere lo status di super tifone entro 23 settembre, con un marcato incremento di vento e precipitazioni. In caso di ulteriore rinforzo e di traiettoria vicina alla costa, aumenteranno i rischi di nubifragi, allagamenti e danni costieri.
Pacifico occidentale: contesto molto favorevole ai cicloni
Il passaggio di un’onda di Kelvin sta supportando la convezione tropicale e l’organizzazione ciclonica nella fascia intertropicale del Pacifico occidentale. In questo scenario sono attesi altri due sistemi tropicali in sviluppo nei prossimi giorni, segnale di un’attività ciclonica elevata.
Pacifico orientale: una onda tropicale sotto osservazione
Anche nel Pacifico orientale si monitora una onda tropicale con potenziale evoluzione in depressione tropicale a breve termine. Le condizioni oceano-atmosferiche risultano favorevoli allo sviluppo, anch’esse influenzate dall’onda di Kelvin.
Impatto atteso e raccomandazioni
Nelle prossime 48–72 ore le aree di Hong Kong e della Cina meridionale potranno sperimentare piogge torrenziali, venti forti e mareggiate. Possibili criticità idrogeologiche e disagi alla mobilità. Si raccomanda attenzione agli avvisi locali e agli aggiornamenti dei servizi meteorologici ufficiali.
In sintesi
- Mitag classificata il 18/09/2025, a ~380 km da Hong Kong, 65 km/h.
- Probabile intensificazione fino a super tifone entro il 23/09.
- Onda di Kelvin attiva: più cicloni possibili nel Pacifico occidentale.
- Pacifico orientale: onda in sorveglianza, rischio depressione tropicale.