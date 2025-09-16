Tempeste solari, così Roscosmos protegge i satelliti

Le tempeste geomagnetiche rappresentano una delle sfide più complesse per la tecnologia spaziale. Questi fenomeni sono il risultato dell’attività solare: flussi di particelle cariche, trasportatrici di radiazione cosmica, si dirigono verso la Terra, mettendo a rischio il funzionamento dei satelliti e riducendone la durata operativa. Secondo quanto riportato da Roscosmos, gli effetti della radiazione cosmica sui dispositivi spaziali includono:

Interferenze nei sistemi di bordo , con possibili malfunzionamenti temporanei;

, con possibili malfunzionamenti temporanei; Danneggiamento di microchip e sensori , che può compromettere la precisione delle misurazioni;

, che può compromettere la precisione delle misurazioni; Riduzione della vita utile dei veicoli spaziali, rendendo necessarie operazioni di manutenzione straordinaria o sostituzioni anticipate.

Per contrastare questi rischi, ingegneri e specialisti russi adottano una serie di strategie preventive e protettive. In primo luogo, viene utilizzata elettronica accuratamente selezionata e testata per la resistenza alle radiazioni, garantendo che ogni componente possa sopportare l’ambiente spaziale più estremo.

In aggiunta, molti strumenti sono dotati di schermature e rivestimenti speciali, progettati per assorbire le radiazioni ionizzanti. Dove necessario, la protezione viene ulteriormente rafforzata mediante l’inserimento di barriere fisiche che riducono il flusso di particelle verso componenti sensibili.

Un altro strumento fondamentale è rappresentato dai sensori di radiazione, che monitorano in tempo reale i livelli di radiazione e permettono di reagire rapidamente a picchi improvvisi. Alcuni apparecchi sono anche dotati di sistemi automatici di protezione dell’elettronica, che disattivano temporaneamente l’alimentazione nelle zone più sensibili per prevenire guasti singoli e malfunzionamenti.

Grazie a queste soluzioni ingegneristiche avanzate, sottolinea Roscosmos, i satelliti russi sono in grado di operare in modo affidabile anche durante i periodi di intensa attività solare, garantendo continuità nelle comunicazioni e nelle osservazioni scientifiche.