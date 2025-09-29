Tempeste solari e salute cardiaca: le donne più vulnerabili secondo uno studio

Un recente studio condotto in Brasile e pubblicato sulla rivista Communications Medicine ha individuato una possibile correlazione tra le tempeste solari, responsabili di perturbazioni del campo magnetico terrestre, e un aumento degli attacchi cardiaci, in particolare tra le donne. I ricercatori dell’Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale (INPE) hanno analizzato i dati sanitari della città di São José dos Campos, nello stato di San Paolo, raccolti tra il 1998 e il 2005, un periodo di intensa attività solare. Su un totale di oltre 1.300 casi di infarto miocardico, l’incidenza femminile è risultata fino a 3 volte superiore nei giorni caratterizzati da disturbi geomagnetici rispetto a quelli più tranquilli, soprattutto nella fascia d’età compresa tra i 31 e i 60 anni.

Secondo il ricercatore Luiz Felipe Campos de Rezende, le fluttuazioni geomagnetiche, generate dall’impatto del vento solare sulla magnetosfera, sono già note per i loro effetti sulle telecomunicazioni e sui sistemi GPS. Tuttavia, il loro potenziale impatto sul sistema cardiovascolare rimane ancora poco esplorato.

Pur trattandosi di uno studio osservazionale e limitato a un singolo contesto urbano, i risultati sollevano interrogativi di rilievo scientifico. Con il ciclo solare attuale che si avvicina al massimo di attività previsto per il 2025, gli studiosi sottolineano l’importanza di approfondire il legame tra fenomeni cosmici e salute umana, con possibili implicazioni future per la prevenzione cardiologica.