Temporali in atto in Emilia-Romagna, la giornata inizia con tempeste di fulmini | LIVE

MeteoWeb

La prima perturbazione di settembre sta colpendo l’Emilia-Romagna, aprendo la giornata con una sequenza impressionante di fulmini. Dalle 7 del mattino temporali interessano il Ravennate, con piogge intense tra Faenza, Lugo, Alfonsine e diversi centri limitrofi, in rapido spostamento verso Nord/Est. Coinvolte anche le province di Ferrara e Bologna, dove si registrano precipitazioni diffuse fino all’Appennino, riporta Emilia-Romagna Meteo. Nonostante la pioggia battente e l’attività elettrica particolarmente marcata, non risultano al momento segnalazioni di grandine. A breve il maltempo raggiungerà anche la zona tra Forlì e Cesena. Nelle prossime ore l’instabilità si estenderà a parte del Centro/Sud del Paese, specie lungo le aree tirreniche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.