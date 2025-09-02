Tensione tra Russia e Giappone per le Isole Curili: “le vogliono perchè ricche di risorse uniche, e possono costruire un arsenale nucleare”

MeteoWeb

La Russia accusa il Giappone di voler avanzare nuove rivendicazioni territoriali oltre a quelle relative alle Isole Curili. “I diritti della Russia sulle Isole Curili Meridionali non sono negoziabili“, ha affermato il consigliere presidenziale russo Nikolai Patrushev in un’intervista al quotidiano Argumenty i Fakty, “quanto al fatto che la Russia sia legittimamente proprietaria delle Isole Curili Meridionali, non c’è nulla da discutere. L’esercito e la marina sovietici hanno portato a termine una missione di liberazione nel 1945 e hanno restituito al nostro Paese i territori temporaneamente alienati 40 anni prima a seguito della guerra russo-giapponese. Il Giappone sta preparando il terreno per nuove rivendicazioni territoriali, anche nelle acque intorno alla costa russa, che riguardano direttamente gli interessi di sicurezza nazionale della Russia“, ha affermato Patrushev.

“I giapponesi non cercano giustizia nella questione dei cosiddetti territori settentrionali, ciò di cui hanno bisogno sono risorse. Sia minerali che biologiche. Il mare intorno alle Isole Curili ha proprietà idrografiche uniche e le correnti portano cibo dal fondale per enormi banchi di pesci. Quindi, le ‘preoccupazioni’ di Tokyo derivano da interessi strettamente commerciali“, ha aggiunto. Il Giappone rivendica quattro isole dell’arcipelago il cui nome nipponico è Chishima, ovvero Iturup, Kunashir, Shikotan e Habomai, sulla base del Trattato di Commercio e Navigazione del 1855. Mosca invece sostiene che le Isole Curili Meridionali sono entrate a far parte dell’ex Unione Sovietica dopo la Seconda Guerra Mondiale e che la sovranità della Russia sulle isole è indiscutibile.

Nel corso dell’intervista, Patrushev ha aggiunto che “il Giappone è in grado di costruire un arsenale nucleare in pochi anni. Dato il suo potenziale tecnico e industriale, può creare un arsenale nucleare e vettori nucleari nel giro di pochi anni. I media giapponesi affermano apertamente che il Paese ha accumulato grandi quantità di plutonio per uso militare. Per quanto riguarda i vettori per armi nucleari, il Giappone ha un potenziale missilistico molto elevato. Basterebbe ricordare i suoi successi nell’esplorazione spaziale“.