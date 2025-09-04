Terra nel mirino del vento solare, “CIR” in arrivo

MeteoWeb

Il 6 settembre la Terra potrebbe essere colpita da una regione di interazione co-rotante (CIR), con la possibilità di innescare una tempesta geomagnetica di classe G1, secondo quanto riporta il sito specializzato SpaceWeather.com. Cosa significa esattamente e quali sono le conseguenze? Innanzitutto, una regione di interazione co-rotante, o CIR, è una zona di transizione nello Spazio tra flussi di vento solare più veloci e più lenti. In pratica, quando un flusso veloce “insegue” un flusso più lento, si crea una regione di compressione caratterizzata da onde d’urto e campi magnetici intensi. Queste strutture possono essere considerate dei “mini-CME” (eruzioni di massa coronale), perché hanno la capacità di influenzare il campo magnetico terrestre e generare fenomeni come le aurore polari.

Cos’è il vento solare

Il vento solare è un flusso continuo di particelle cariche, principalmente elettroni e protoni, che il Sole emette nello Spazio. Queste particelle viaggiano a velocità variabili, e quando un vento solare più veloce incontra uno più lento, può generare le CIR. Il vento solare gioca un ruolo fondamentale nella creazione delle tempeste geomagnetiche e nell’interazione con la magnetosfera terrestre.

Cosa sono le CME

Le CME (Coronal Mass Ejections, ovvero espulsioni di massa coronale) sono grandi nubi di plasma e campi magnetici rilasciati dal Sole durante le eruzioni solari. A differenza delle CIR, che sono più stabili e ricorrenti, le CME sono eventi improvvisi e possono provocare tempeste geomagnetiche più intense quando colpiscono la Terra.

Tempeste geomagnetiche: effetti sulla Terra

Una tempesta geomagnetica si verifica quando particelle cariche e campi magnetici del Sole interagiscono con il campo magnetico terrestre. Le conseguenze possono includere:

Aumento dell’intensità delle aurore polari;

Possibili interferenze con satelliti, sistemi di comunicazione e reti elettriche;

Disturbi nei sistemi di navigazione basati su GPS.

Nel caso di una tempesta di classe G1, come quella potenzialmente in arrivo il 6 settembre, gli effetti sono generalmente lievi, ma visibili soprattutto alle alte latitudini.