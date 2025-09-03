Terremoti, INGV: in Calabria parte il percorso di educazione e sensibilizzazione al rischio sismico

MeteoWeb

Nell’anno scolastico 2025/2026 si svolgerà il progetto di educazione al rischio sismico “A Scuola di Protezione Civile” nella Regione Calabria, dedicato alle scuole primarie e secondarie: è quanto rende noto l’INGV, sul blog INGVterremoti. La Calabria è una regione soggetta a diversi rischi di origine naturale: alluvioni, frane, terremoti e tsunami. Per questo il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria promuove iniziative volte a sensibilizzare la popolazione e stimolare azioni di prevenzione. Tra queste, finanzia dal 2021 un progetto sul rischio sismico nelle scuole, ideato e realizzato da ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia del team Edurisk.

Il percorso si rivolge alle scuole secondarie di primo e secondo grado attraverso il modulo A Scuola di Terremoto (di seguito AsdT), e alle scuole primarie con l’attività di Io Non Rischio Scuola (INRS). Dopo il primo triennio il progetto quest’anno si rinnova e prende il nome di “A Scuola di Protezione Civile”.

Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria e con l’Ufficio Scolastico Regionale, A Scuola di Protezione Civile verrà offerto a tutte le scuole della regione. I due percorsi AsdT e INRS, ormai convalidati, verranno proposti agli istituti che aderiranno per la prima volta, mentre gli insegnanti che continueranno il loro percorso dagli anni precedenti riceveranno proposte personalizzate che potranno svolgere in modo autonomo, grazie alla formazione già acquisita.

La novità di quest’anno è rappresentata dalla creazione di una piattaforma digitale per studenti e docenti, che sarà sperimentata da ottobre, a supporto delle attività didattiche.