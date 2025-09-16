Terremoto a Rabbi (Trento): scossa nella serata di oggi | DATI e MAPPE

Un terremoto di magnitudo 2.5 è stato registrato questa sera, martedì 16 settembre 2025, alle ore 21:41 nel territorio comunale di Rabbi, in provincia di Trento. L’evento sismico, localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto un ipocentro a 10 km di profondità. Il Trentino-Alto Adige è un’area caratterizzata da una sismicità moderata, con eventi di bassa intensità che si verificano con una certa frequenza. La scossa di oggi si inserisce in questo contesto naturale e non desta particolari preoccupazioni dal punto di vista della sicurezza.