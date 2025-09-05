Terremoto Afghanistan: ancora forti repliche, paura e feriti

Almeno 5 repliche magnitudo 5 hanno colpito l’Afghanistan nella notte tra giovedì e venerdì, causando 10 nuovi feriti, mentre la parte orientale del Paese è ancora paralizzata dopo il terremoto più mortale della sua storia recente. Le scosse sono state avvertite in 8 province dell’Est del Paese, tra cui Nangarhar, Laghman e Kounar, le più colpite dal terremoto di domenica sera. Il sisma magnitudo 6 ha devastato la provincia di Kounar, così come i centri abitati delle 2 province vicine di Laghman e Nangarhar. Da allora, una decina di forti repliche sono state registrate e avvertite a volte fino a Kabul o Islamabad, la capitale del vicino Pakistan.

Secondo l’ultimo bilancio delle autorità talebane, più di 2.200 persone sono morte, quasi 4mila ferite e circa 7mila case sono crollate. Le ricerche continuano, poiché alcuni centri sono ancora isolati a causa di frane e smottamenti, e queste cifre potrebbero cambiare.